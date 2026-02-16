Region Trier: Fortsetzung der Grenzkontrollen um weitere sechs Monate

TRIER/MAINZ – Bundesinnenminister Alexander Dobrindt hat eine Verlängerung der Binnengrenzkontrollen über den 15. März hinaus angekündigt.

Betroffen sind auch die rheinland-pfälzischen Übergänge zu Frankreich, Luxemburg und Belgien. Laut Ministerium ist dieser Schritt zur Neuordnung der Migrationspolitik und zur Wahrung der inneren Sicherheit unumgänglich. Die notwendige Notifizierung an die Europäische Kommission in Brüssel wird derzeit vorbereitet, da systematische Kontrollen im Schengen-Raum formelle Ausnahmeregelungen erfordern.

Bundeskanzler Friedrich Merz hatte Ende letzten Jahres die Erwartung geäußert, die Kontrollen bald beenden zu können. Er bezeichnete die Maßnahmen als etwas von begrenzter Dauer. Dobrindt hingegen hält an dem Kurs fest, den er im Mai 2025 mit verschärften Zurückweisungen an allen Binnengrenzen etablierte. Ausgenommen von diesen strikten Maßnahmen bleiben weiterhin schutzbedürftige Personengruppen wie Kinder oder Schwangere.

Statistische Auswertung zeigt Wirkung der Maßnahmen

Die Zahlen der Bundespolizei belegen die Intensität der Kontrollen. Im Zeitraum von September 2024 bis November 2025 wurden an den rheinland-pfälzischen Grenzen zu Belgien, Luxemburg und Frankreich insgesamt 3.891 Personen zurückgewiesen.

Neben der Migrationssteuerung führten die Kontrollen auch zu Fahndungserfolgen im Bereich der allgemeinen Kriminalität. So konnten 169 Schleuser festgenommen und 669 bestehende Haftbefehle vollstreckt werden. Trotz der Kritik aus den Nachbarländern sieht das Ministerium die Wirksamkeit der Kontrollen durch diese Ergebnisse bestätigt.