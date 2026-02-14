„Kommen nicht mehr vorbei!“ – Vizekanzler will Social Media für Jugendliche einschränken!

SPD-Chef ändert Haltung – Mehr Schutz für Kinder vor Hass, Gewalt und Überforderung im Netz

Ludwigshafen/Berlin – Der SPD-Vorsitzende und Vizekanzler Lars Klingbeil spricht sich für deutlich strengere Regeln für soziale Medien aus – insbesondere zum Schutz von Kindern und Jugendlichen. In einem Interview mit der „Rheinpfalz“ machte der Bundespolitiker klar: Seine Haltung habe sich grundlegend verändert.

„Vor ein paar Jahren hätte ich jede Beschränkung abgelehnt, heute sehe ich das anders und glaube, wir kommen an klaren Regeln und Einschränkungen nicht mehr vorbei“, so Klingbeil.

Mehr Verantwortung für Plattformen gefordert

Soziale Medien prägten das Aufwachsen junger Menschen massiv. Gerade deshalb brauche es aus seiner Sicht klare Leitplanken. Ziel müsse es sein, Kinder und Jugendliche besser vor Hass, Gewalt und Überforderung im Netz zu schützen.

„Wir brauchen Regeln, die Kinder und Jugendliche besser vor der Flut an Hass und Gewalt in sozialen Medien schützen – insbesondere durch mehr Verantwortung der Plattformen“, betonte Klingbeil.

Konkrete gesetzliche Schritte nannte er nicht. Klar ist jedoch: Die Debatte um Altersbeschränkungen, strengere Kontrollmechanismen und Plattformhaftung gewinnt auf Bundesebene weiter an Dynamik.

Gewalt an Schulen: „Der Staat muss klare Kante zeigen“

Neben der Netzregulierung sprach Klingbeil auch die wachsenden Herausforderungen im Bildungsbereich an. Probleme würden zunehmend aus dem familiären Umfeld in Schulen und Kitas getragen.

„Viele Kinder wachsen in unsicheren Zeiten auf – Krieg in Europa, Inflation, Sorgen um den Arbeitsplatz. Das bringt Verunsicherung in die Familien. Und das landet irgendwann auch im Klassenzimmer“, sagte der SPD-Politiker.

Mit Blick auf die Karolina-Burger-Realschule plus in Ludwigshafen, die zuletzt wegen mehrerer Reizgas-Vorfälle und Gewaltmeldungen in die Schlagzeilen geraten war, begrüßte Klingbeil das angekündigte harte Vorgehen des rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Alexander Schweitzer (SPD).

„Der Staat muss sich kümmern, er muss aber auch klare Kante zeigen.“

Debatte dürfte weiter an Fahrt aufnehmen

Die Aussagen des Vizekanzlers markieren eine spürbare Verschiebung innerhalb der SPD – weg von einer liberalen Netzpolitik hin zu stärkeren Eingriffsmöglichkeiten des Staates im Sinne des Jugendschutzes.

Ob und wann konkrete Gesetzesinitiativen folgen, bleibt offen. Klar ist jedoch: Die Diskussion um Altersgrenzen, Nutzungszeiten und Plattformverantwortung dürfte in den kommenden Monaten weiter an Bedeutung gewinnen.