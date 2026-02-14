Karnevals-Rückweg endet in Tragödie: 17-Jähriger von Auto erfasst – Lebensgefahr!

0
Dunkle Landstraße bei Nacht mit blauem Blaulicht eines Polizeiwagens – Symbolbild für eine Verfolgungsjagd auf der B41 bei Bad Kreuznach.
Nächtlicher Polizeieinsatz auf der B41 bei Bad Kreuznach: Blaulicht spiegelt sich auf der dunklen Fahrbahn – Symbolbild zur Verfolgungsjagd.

Jugendlicher nach Straßenüberquerung schwer verletzt – Polizei ermittelt

WACHTBERG. Ein schwerer Verkehrsunfall erschüttert den Rhein-Sieg-Kreis: Ein 17-Jähriger ist am frühen Sonntagabend beim Überqueren einer Kreisstraße von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Der Jugendliche wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht.

Nach Angaben der Polizei war eine Gruppe Jugendlicher zu Fuß auf dem Rückweg von Remagen-Oedingen (Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz) in den benachbarten Ort Wachtberg unterwegs. Die Jugendlichen hatten zuvor offenbar eine Karnevalsveranstaltung besucht.

Letzter der Gruppe – dann der Zusammenstoß

Der 17-Jährige soll als Letzter der Gruppe die Fahrbahn überquert haben. Ein 46-jähriger Autofahrer erfasste den Jugendlichen frontal. Wie es genau zu dem Unfall kommen konnte, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

Ein möglicher Zusammenhang mit dem Karnevalsumzug in Oedingen wurde von der Polizei auf Nachfrage am Abend nicht bestätigt.

Straße stundenlang gesperrt

Spezialisten der Polizei sicherten noch am Abend umfangreich Spuren am Unfallort. Die Kreisstraße blieb bis in die späten Abendstunden gesperrt.

Zum aktuellen Gesundheitszustand des Jugendlichen wurden zunächst keine weiteren Details bekannt gegeben.

Vorheriger Artikel„Kommen nicht mehr vorbei!“ – Vizekanzler will Social Media für Jugendliche einschränken!
Nächster Artikel++ Millionen-Tarif-Deal steht: Gehaltsschub im Staatsdienst – So stark steigen die Löhne jetzt! ++

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.