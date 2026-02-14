Drama bei Osann-Monzel: Betrunkener 18-Jähriger von Auto erfasst – schwer verletzt!

Osann-Monzel. Schwerer Verkehrsunfall am Freitagabend auf der L47 zwischen Klausen und Maring-Noviand: Ein 18-jähriger Fußgänger ist gegen 21.30 Uhr von einem Pkw erfasst und schwer verletzt worden. Die Strecke musste während der Unfallaufnahme vorübergehend gesperrt werden.

Nach Angaben der Polizei befuhr eine 39-jährige Autofahrerin aus der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues mit ihrem Wagen die Landstraße 47 in Fahrtrichtung Maring-Noviand. Im Bereich der Einmündung nach Osann-Monzel trat ein 18-Jähriger aus der Verbandsgemeinde Schweich plötzlich und offenbar unvermittelt auf die Fahrbahn.

Schwer verletzt – aber nicht in Lebensgefahr

Der junge Mann wurde vom Fahrzeug erfasst und auf die Straße geschleudert. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Nach aktuellem Stand war der 18-Jährige stabil, Lebensgefahr bestand nicht.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich eine nicht unerhebliche Alkoholisierung bei dem Fußgänger fest.

L47 zeitweise gesperrt

Für die Dauer der polizeilichen Maßnahmen war die Unfallstelle vorübergehend gesperrt. Weitere Angaben zum genauen Unfallhergang sowie zu möglichen Ermittlungen machte die Polizei zunächst nicht. Die Ermittlungen zum Ablauf des Geschehens dauern an.