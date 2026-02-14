Schnieder machts wie Klöckner – Wo der Eifler beim Rosenmontagszug mitgeht

Der CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz, Gordon Schnieder, macht beim Rosenmontagszug in Mainz mit. «Ich bin jetzt Ehrenoffizier der Ranzengarde», sagte der Eifler der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. In dieser Funktion werde er erstmals in Uniform beim närrischen Lindwurm dabei sein, der am 16. Februar 2026 durch Mainz zieht.