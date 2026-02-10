++ Aktuell: Vulkaneifel – Schulbus mit meheren Kindern an Bord kollidiert frontal mit Lkw ++

Bus mit mehreren Kindern besetzt – Rettungskräfte im Einsatz, Eltern-Anlaufstelle eingerichtet

Oberbettingen/Niederbettingen. Auf der K47 zwischen Niederbettingen und Oberbettingen, im Bereich des Industriegebiets, ist es am heutigen Tag gegen 12.35 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Nach ersten Informationen der Polizei kollidierte ein Schulbus frontal mit einem Lkw.

Der Schulbus war mit mehreren Kindern besetzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen konnten alle Kinder den Bus selbstständig verlassen. Über mögliche Verletzungen der Kinder, des Busfahrers oder des Lkw-Fahrers liegen aktuell noch keine gesicherten Informationen vor.

Rettungskräfte auf Anfahrt – Lage noch unübersichtlich

Mehrere Rettungsfahrzeuge befinden sich nach Angaben der Einsatzleitung auf der Anfahrt beziehungsweise bereits im Einsatz. Die Polizei bittet dringend darum, Rettungsgassen freizuhalten, um den Einsatzkräften ein zügiges Arbeiten zu ermöglichen.

Die Unfallstelle ist derzeit weiträumig abgesperrt. Der Verkehr auf der K47 ist erheblich beeinträchtigt.

Anlaufstelle für Eltern eingerichtet

Für Eltern und Angehörige der betroffenen Kinder wurde eine Anlaufstelle auf dem Sportplatz Oberbettingen eingerichtet. Dort sollen weitere Informationen gebündelt und die Betreuung sichergestellt werden.

Ermittlungen laufen – weitere Informationen folgen

Zu den genauen Umständen des Unfalls sowie zur Ursache liegen bislang keine Angaben vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sobald gesicherte Informationen zu Verletzten oder zum Unfallhergang vorliegen, wird nachberichtet.