Trier: Landtagswahl – Bald läuft die Briefwahl an

TRIER – Auch wenn es noch gut fünf Wochen dauert bis zur Landtagswahl am 22. März, gehen die Vorbereitungen in der zuständigen Abteilung des Amts Stadtentwicklung | Statistik und Wahlen in die heiße Phase.

Mitte Januar hat der Wahlausschuss über die Zulassung der Bewerber im Landtagswahlkreis 25 entschieden. Er umfasst das Stadtgebiet außer den Stadtteilen Biewer, Ehrang, Pfalzel und Ruwer/Eitelsbach, die zum Nachbarwahlkreis 24 (Trier/Schweich) gehören. Auch die Wahl dort wird von der Stadtverwaltung organisiert.

Diese Bewerberinnen und Bewerber stehen im Wahlkreis 25 auf dem Stimmzettel: Sven Teuber (SPD), Franziska Lang (CDU), Natalie Cramme-Hill (GRÜNE), Patrick Servet (AfD), Lajos Julian Berty (FDP), Daniel Klingelmeier (Freie Wähler), Lin Lindner (Die Linke), Andreas Matt (ÖDP), Thomas Sonnenschein (BSW) und Karim Hossein (Die Gerechtigkeitspartei). Im Wahlkreis 24 (Trier/Schweich) gehen folgende Personen ins Rennen: Dörte Ludwig (SPD), Lars Rieger (CDU), Linda Breitlauch (Grüne), Karl-Gustav Kwasny (AfD), Bernhard Busch (FDP), Christian Zöpfchen (Freie Wähler) und Jerome Philipp Frantz (Linke).

Die Wahlberechtigten haben je zwei Stimmen. Der Landtag hat 101 Sitze. Mit der Erststimme wird ein Direktkandidat aus den 52 Wahlkreisen gewählt. Die übrigen 49 Sitze werden durch die Zweitstimme besetzt. Die Briefwahl, bei der den Wahlberechtigten die Unterlagen nach dem Antrag nach Hause geschickt oder persönlich ausgehändigt werden, wird vorbereitet. Sie kann per Mail beantragt werden ([email protected]), über den QR-Code auf der Wahlbenachrichtigung, über ein Online-Formular, das Mitte Februar freigeschaltet wird, oder persönlich im Briefwahlbüro im Rathaus.

Der Versand von Briefwahlunterlagen ist bis 18. März möglich. Danach können sie nur noch persönlich abgeholt werden. Die Wahlbenachrichtigungen werden ab Montag, 16. Februar, verschickt. Wer bis 28. Februar keinen Brief erhalten hat, aber meint, in Trier wahlberechtigt zu sein, sollte sich im Wahlbüro melden.

Im Vergleich mit der letzten Landtagswahl 2021 rechnen die Statistiker im Rathaus mit einem leichten Rückgang der Stimmberechtigten: Damals waren es 78.377 in Trier, diesmal geht man von rund 77.700 aus.

Versand der Briefwahlunterlagen und Briefwahlbüro

Am Dienstag, 17. Februar, beginnt der Versand der Briewahlunterlagen. Ein weiteres wichtiges Datum ist der 23. Februar. An diesem Montag öffnet erstmals das Briefwahlbüro im Erdgeschosses des Rathaus-Hauptgebäudes. Hier kann man mit der Benachrichtigung Briefwahl beantragen und dann die Stimmen direkt vor Ort abgeben oder sich die Unterlagen nach Hause schicken lassen. Das Büro ist geöffnet montags, mittwochs und freitags, jeweils 8 bis 16 Uhr, dienstags, 7 bis 15 Uhr und donnerstags, 10 bis 18 Uhr.

Am letzten Freitag vor der Wahl (20. März) gilt eine verkürzte Öffnungszeit bis 15 Uhr. Dann endet auch die Frist zur Beantragung der Briefwahl. Zudem gibt es ein Callcenter, das über die Nummer 0651/718-4199 erreichbar ist.

Bei der Landtagswahl gibt es 59 Wahllokale in Trier und 56 Briefwahlvorstände. Sie zählen am Wahlabend die Stimmen in der SWT-Arena aus. Insgesamt sind 950 Wahlhelfer im Einsatz. Da noch nicht alle Positionen besetzt sind und eine Reserve benötigt wird, läuft gezielte Werbung: So gibt es Aufrufe in SWT-Bussen und einem großen Screen in der Arena. Zudem hängt ein großes Banner über dem Haupteingang des Rathaus-Hauptgebäudes. Interessierte können sich per E-Mail ([email protected]) melden oder über die Hotline. Weitere Informationen: www.trier.de/wahlen.