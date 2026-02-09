Saarburg: Polizei ermittelt nach Hakenkreuz-Schmierereien im Stadtgebiet

SAARBURG – Im Zeitraum von Freitag, dem 06.02.2026, bis Samstag, dem 07.02.2026, kam es in Saarburg zu einer Häufung von Sachbeschädigungen.

Unbekannte Täter brachten an zahlreichen Stellen im öffentlichen Raum Farbschmierereien an. Dabei wurde vornehmlich blauer und schwarzer Spraylack verwendet, um das Stadtbild nachhaltig zu schädigen.

Verwendung verfassungsfeindlicher Symbole festgestellt

Die Taten beschränkten sich nicht nur auf einfache Schmierereien. Die Polizei stellte fest, dass in vielen Fällen Hakenkreuze aufgesprüht wurden. Betroffen sind zentrale Orte wie der Bahnhof, der Bürgerpark Kirtel, die Altstadtbrücke inklusive Tunnel sowie der Aussichtspunkt „Burgblick“. Hierbei wurden unter anderem Hinweistafeln, Parkbänke, Mülleimer und Beschilderungen beschädigt.

Polizeiinspektion bittet Bevölkerung um sachdienliche Hinweise

Aufgrund der politischen Dimension der Symbole und des hohen Sachschadens hat die Polizeiinspektion Saarburg die Ermittlungen intensiviert. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich zu melden. Informationen zu den Tätern nimmt die Dienststelle telefonisch unter der Rufnummer 06581-91550 entgegen.