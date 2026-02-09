Jugend trainiert für Olympia: Bronze für Gymnasium Hermeskeil im Landesentscheid

HERMESKEIL – Am 5. Februar traten die Sieger des Regionalentscheids im Januar im Landesentscheid in Wörth gegeneinander an. Gegner waren das Hofenfels-Gymnasium Zweibrücken sowie das Max-von-Laue-Gymnasium Koblenz.

Nach zweistündiger Anfahrt – gemeinsam mit den Mädchen der IGS Morbach – erreichte das Team das Europa-Gymnasium Wörth, dessen Sporthalle mit lautstarken Fanblöcken prall gefüllt war.

Spiel 1: Hermeskeil – Zweibrücken

Gegen den späteren Turniersieger aus Zweibrücken starteten die Hermeskeiler nervös in die Partie. Besonders schmerzte der krankheitsbedingte Ausfall von Feldspieler Leo Knop. Bis zum 2:2 konnte das Team mithalten, doch die körperlich und spielerisch überlegene Gegnerauswahl – überwiegend Oberliga-Spieler der SG Zweibrücken – setzte sich zunehmend ab.

Kurz vor der Halbzeit verlor Hermeskeil mit Max Philipp verletzungsbedingt einen weiteren Spieler. In Hälfte zwei kam zusätzlich Torhüter Ilai Seimetz zu den Verletzten dazu. Trotz des engagierten Kampfes ging das Spiel letztlich deutlich mit 8:19 verloren.

Spiel 2: Hermeskeil – Koblenz

Auch in der zweiten Partie gegen das Gymnasium aus Koblenz konnte Hermeskeil trotz großem Einsatz nicht an die gewohnte Leistung anknüpfen. Die robuste Defensive der Koblenzer fing zu viele Angriffe frühzeitig ab, wodurch Hermeskeil nur selten zu klaren Torchancen kam. Nach 20 Minuten Spielzeit stand eine 5:15-Niederlage zu Buche. Auch hier mussten wir kurz vor Ende einen weiteren Verletzten beklagen: Jakob Gorges hat sich den kleinen Finger bei einer Angriffaktion gebrochen.

Trotz verletzungsbedingter Ausfälle und starker Konkurrenz zeigte das Team des Gymnasiums Hermeskeil eine respektable Leistung und kann stolz auf die verdiente Bronzemedaille sein. Schon das Erreichen des Landesentscheids ist ein großer Erfolg. Die Spieler sammelten wertvolle Erfahrungen gegen leistungsstarke Mannschaften aus anderen Regionen – ein Baustein für die weitere sportliche Entwicklung.

Allen Verletzten wünschen wir gute Besserung.

Ein großer Dank gilt dem Trainerduo Marko Krämer und Jan Klemens, die auch bei diesem Turnier und in seiner Vorbereitung großes Engagement gezeigt haben.

Für das Gymnasium Hermeskeil spielten:

Ilai Seimetz (Tor), Krämer Marlon, Knop Leo, Linz Elias, May Jannik, Philipp Maximilian, Klemens Ben, Kratz Robin, Jaeger Silas, Gorges Jakob.

Trainer: Marko Krämer, Jan Klemens

Betreuende Lehrerin Gymnasium Hermeskeil: S. Hubertus