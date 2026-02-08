SUV überschlägt sich bei Freisen — zwei Schwerverletzte in Fahrzeug eingeklemmt

FREISEN. Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten kam es am Morgen des 8.2.2026, gegen 7.43 Uhr, auf der Autobahn A62 in Höhe der Anschlussstelle Freisen in Fahrtrichtung Trier, bei welchem ein SUV aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der witterungsbedingt glatten Fahrbahn verunfallte.

Der mit drei Personen und einem Hund besetzte SUV befuhr die Autobahn in o.g. Richtung als das Fahrzeug in einen unkontrollierten Schleudervorgang geriet und mit den Schutzplanken kollidierte. Das Fahrzeug überschlug sich und kam auf dem Standstreifen auf der Fahrerseite liegend in Unfallendstand. Während sich der Fahrer mit dem Hund aus dem Fahrzeug befreien konnte, wurden zwei weitere Insassen in dem PKW eingeklemmt. Diese konnten durch die eingesetzten Feuerwehren aus dem Fahrzeug befreit werden.

Die Verkehrsunfallaufnahme erfolgte durch die PI Nordsaarland, weitere Verkehrsmaßnahmen durch die PAST Kaiserslautern. Die Autobahn wurde an dieser Stelle voll gesperrt, der Verkehr wird abgeleitet. Die VU-Aufnahme dauert derzeit immer noch an. (Quelle: Polizeiinspektion Nordsaarland)