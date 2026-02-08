++ TRIER: Großeinsatz mit Schussabgabe – was über den Täter bekannt ist ++

TRIER. Wie von lokalo.de berichtet, kam es am gestrigen Samstagnachmittag zu einem Großeinsatz der Polizei in der Trierer Innenstadt, als gegen 16.15 Uhr meldeten mehrere Zeugen eine Person meldeten, die in der Fußgängerzone mit einem Messer in der Hand unterwegs sei und Passanten ansprechen würde.

Sofort entsandte Polizeikräfte konnten die Person wenige Minuten später in der Moselstraße antreffen. Dabei setzte mindestens ein Polizeibeamter die Schusswaffe gegen den Mann ein. Er wurde in ein Krankenhaus verbracht.

Wie die Polizei Trier soeben mitteilt, konnte der Mann im Laufe der Nacht zweifelsfrei identifiziert werden. Es handelt sich um einen 35-jährigen Deutschen aus Trier. Er befindet sich weiterhin in medizinischer Behandlung in einer Trierer Klinik, sein Zustand ist stabil.

Zeugen werden weiterhin gebeten, sich unter 0651/983-44390 bei der Polizei zu melden. Für Video und Fotos des Geschehens hat die Polizei in Hinweisportal geschaltet: https://rlp.hinweisportal.de. (Quelle: Polizeipräsidium Trier)