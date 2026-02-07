++ TRIER: Großeinsatz wegen Messermann in der Innenstadt – Täter von Polizei angeschossen ++

TRIER – Am heutigen Samstagnachmittag, gegen 16:15 Uhr, meldeten mehrere Zeugen der Polizei eine Person, die in der Trierer Fußgängerzone mit einem Messer in der Hand unterwegs sei, und Passanten ansprechen würden.

Sofort entsandte Polizeikräfte konnten die Person wenige Minuten später in der Moselstraße antreffen. Dabei setzte mindestens ein Polizeibeamter die Schusswaffe gegen den Mann ein. Der Verantwortliche wurde verletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht und befindet sich nicht in Lebensgefahr. Die Polizei ist derzeit mit starken Kräften im Bereich der Fußgängerzone/Moselstraße im Einsatz und hat den Bereich abgesperrt.

Die Ermittlungen zum Sachverhalt dauern an.

Zeugen, die den Mann in der Fußgängerzone gesehen, oder den Polizeieinsatz beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 0651 983-43390 zu melden.