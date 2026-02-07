++ Großeiensatz in Trierer Innenstadt: Polizei bestätigt Schussabgabe! ++

Foto: Steil TV

Polizei bestätigt Schuss – Augenzeugen berichten von bedrohlicher Situation in der Simeonstraße

Trier. Ein bewaffneter Mann hat am Samstagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, einen Großeinsatz der Polizei in der Trierer Innenstadt ausgelöst. Nach übereinstimmenden Augenzeugenberichten soll der Mann mit einem Messer in der Simeonstraße unterwegs gewesen sein. Die Polizei rückte mit mehreren Einsatzfahrzeugen an und überwältigte die Person schließlich im Bereich zwischen Kaufhof und Karstadt.

Inzwischen hat die Polizei gegenüber dem Trierischer Volksfreund bestätigt, dass es im Zuge des Einsatzes zu einer Schussabgabe kam.

Augenzeugen: Polizei greift entschlossen ein

Ein Augenzeuge berichtete gegenüber lokalo, dass der Mann zunächst Abstand zu Passanten hielt. Das Messer sei zeitweise nicht mehr sichtbar gewesen, dennoch habe die Polizei die Person mehrfach aufgefordert, das Messer herauszugeben.

Kurz darauf griffen die Beamten zu und überwältigten den Mann. Mindestens sechs Polizisten sollen vor Ort gewesen sein. Für viele Passanten sei die Situation laut Zeugen hochgradig beängstigend gewesen. „Da wird einem Angst und Bange!“

Schussabgabe bestätigt – Hintergründe noch offen

Details zu den Umständen der Schussabgabe, etwa ob ein Warnschuss abgegeben wurde oder ob es Verletzte gab, sind bislang nicht öffentlich bekannt. Das Aufgebot an Rettungsdienst könnte jedoch darauf schließen lassen.  Die Polizei selbst hat sich dazu bislang nicht umfassend geäußert. Weitere Informationen werden erwartet.

