++ Aktuell: Nach Angriff im Zug – Schaffner ist im Krankenhaus verstorben ++

LANDSTUHL. Nach dem gewaltsamen Angriff auf einen Zugbegleiter bei einer Ticketkontrolle in Rheinland-Pfalz ist der Mann an seinen schweren Verletzungen gestorben. Das bestätigte die Deutsche Bahn. Der Vorfall hatte sich am Montagabend in einem Regionalexpress bei Landstuhl in Rheinland-Pfalz ereignet und bundesweit Entsetzen ausgelöst.

Angriff bei Ticketkontrolle im Regionalexpress

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wurde der 36 Jahre alte Bahnmitarbeiter während einer Fahrscheinkontrolle in einem Regionalexpress von einem Fahrgast attackiert. Der Mann konnte keinen Fahrschein vorweisen und sollte daraufhin den Zug verlassen. In der Folge kam es zu dem Angriff.

Einzelheiten zum genauen Tathergang sind weiterhin unklar. Auch zu einer möglichen Tatwaffe oder eingesetzten Tatmitteln machte die Polizei zunächst keine Angaben.

Zugbegleiter vor Ort reanimiert

Der Zugbegleiter brach nach dem Angriff zusammen und musste noch am Tatort reanimiert werden. Fahrgäste leisteten Erste Hilfe und alarmierten umgehend die Polizei und Rettungskräfte. Der Mann wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht, wo er zunächst in Lebensgefahr schwebte. Wenig später erlag er jedoch seinen schweren Verletzungen.

Tatverdächtiger festgenommen – Haftbefehl erlassen

Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich laut Polizei um einen 26-jährigen Griechen ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Einsatzkräfte der Landespolizei und der Bundespolizei nahmen den Mann noch am Abend fest.

Wie das Polizeipräsidium Westpfalz mitteilte, wurde gegen den 26-Jährigen ein Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags erlassen. Die Ermittlungen dauern an.