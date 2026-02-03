Stadtbibliothek Konz am neuen Standort geöffnet – Neue Räumlichkeiten, neue Öffnungszeiten

0
Foto: Startschuss für die Stadtbibliothek Konz am neuen Standort in Verwaltungsgebäude II – v.l.: Stefanie Kattner (stellv. Leitung Stadtbibliothek), Bürgermeister Guido Wacht und die Leiterin der Stadtbibliothek Konz, Elisabeth Kurzmann, Foto: VG Konz

KONZ – Die Stadtbibliothek Konz ist in den vergangenen zwei Wochen umgezogen.

Die neuen Räumlichkeiten befinden sich in Verwaltungsgebäude II, Am Markt 11, in Konz.

Bis zum Sommer 2025 befand sich auf der Etage das Bauamt der Verbandsgemeindeverwaltung.

Nach Umbauarbeiten finden Besucher dort nun genauso viele Bücher und Medien wie am alten Standort der Stadtbibliothek in der Konstantinstraße 50.

Mit dem Umzug gibt es auch neue Öffnungszeiten bei der Stadtbibliothek Konz. Sie lauten:

Dienstag: 15-19 Uhr

Mittwoch: 10-18 Uhr

Donnerstag: 15-18 Uhr

Freitag: 15-18 Uhr

Samstag: 10-13 Uhr

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.