Stadtbibliothek Konz am neuen Standort geöffnet – Neue Räumlichkeiten, neue Öffnungszeiten

KONZ – Die Stadtbibliothek Konz ist in den vergangenen zwei Wochen umgezogen.

Die neuen Räumlichkeiten befinden sich in Verwaltungsgebäude II, Am Markt 11, in Konz.

Bis zum Sommer 2025 befand sich auf der Etage das Bauamt der Verbandsgemeindeverwaltung.

Nach Umbauarbeiten finden Besucher dort nun genauso viele Bücher und Medien wie am alten Standort der Stadtbibliothek in der Konstantinstraße 50.

Mit dem Umzug gibt es auch neue Öffnungszeiten bei der Stadtbibliothek Konz. Sie lauten:

Dienstag: 15-19 Uhr

Mittwoch: 10-18 Uhr

Donnerstag: 15-18 Uhr

Freitag: 15-18 Uhr

Samstag: 10-13 Uhr