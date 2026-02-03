DWD warnt vor starkem Schneefall in Rheinland-Pfalz und Saarland

OFFENBACH – Der Deutsche Wetterdienst hat in Hessen, in Rheinland-Pfalz und im Saarland vor starkem Schneefall gewarnt.

In einer amtlichen Unwetterwarnung heißt es, es bestehe Gefahr für Leib und Leben durch eine geschlossene Schneedecke, eingeschränkte Mobilität, blockierte Verkehrswege und Glatteis. Die Warnung gilt voraussichtlich bis 19.00 Uhr.

Zudem muss im Westen Deutschlands hauptsächlich im Bergland und in den mittleren Landesteilen bis in tiefe Lagen laut bundesweitem Warnlagenbericht des DWD mit Schneefall gerechnet werden.

Meistens gebe es 3 bis 8 Zentimeter Neuschnee. Vor allem vom Taunus bis zum Sauer- und Siegerland bis nach Mittelhessen seien bis zum Abend vorübergehend auch kräftigere Schneefälle mit 8 bis 15 Zentimetern Neuschnee in sechs Stunden möglich. Lokal seien auch 20 Zentimeter nicht ausgeschlossen.