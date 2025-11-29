Lkw verursacht großflächige Ölspur im Eifelkreis: Straßenmeistereien im Dauereinsatz

BITBURG – Am Samstagmorgen, dem 29.11.2025, wurde die Polizei von zahlreichen Verkehrsteilnehmern über eine ausgedehnte Ölspur informiert, die sich über mehrere Ortschaften von Bleialf bis in den Bitburger Ortsteil Matzen erstreckte.

LKW ohne Zulassung und Versicherung als Ursache

Die Straßenmeistereien Prüm, Arzfeld und Kyllburg waren im Dauereinsatz, um die gefährliche Ölspur abzustreuen und die Verkehrssicherheit auf den betroffenen Strecken wiederherzustellen.

Das schnelle Handeln der Einsatzkräfte verhinderte potenzielle Gefahrensituationen. Im Zuge der Ermittlungen konnte der verantwortliche LKW festgestellt werden.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass dieser weder über eine gültige Zulassung noch über eine Versicherung verfügte.

Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Zudem muss der Fahrer mit der Übernahme der Kosten für den Einsatz der Straßenmeistereien rechnen. Die Polizeiinspektion Prüm weist in diesem Zusammenhang auf die Notwendigkeit regelmäßiger Fahrzeugkontrollen hin.