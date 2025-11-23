Unfall im Saarland: Kradfahrer (16) mehrere Meter durch Luft geschleudert – schwerverletzt

NONNWEILER. Am Abend des 22.11.2025 ereignete sich auf dem Autobahnzubringer der A62/A1 in Nonnweiler-Otzenhausen gegen 22.40 Uhr ein Verkehrsunfall, bei welchem ein Kradfahrer schwer verletzt wurde. Der 16-jährige Kradfahrer fuhr hierbei von der A1 kommend auf die L147, als der unfallverursachende PKW die A62 an der Anschlussstelle Otzenhausen verließ, um nach links auf die L147 einzubiegen.

Der PKW-Fahrer übersah hierbei den bevorrechtigten Kradfahrer, wonach es auf der Landstraße zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. In Folge derer wurde der Kradfahrer mehrere Meter durch die Luft geschleudert, und kam auf der Fahrbahn schwer verletzt zum liegen. Während die Insassen des PKW unverletzt blieben, erlitt der Jugendliche mehrere Knochenbrüche im Bereich seiner Extremitäten.

Der PKW wurde durch das Unfallgeschehen schwer beschädigt, das Krad erlitt Totalschaden. Der Fahrer desselben wurde zur weiteren Versorgung seiner Verletzungen in das Winterbergklinikum nach Saarbrücken verbracht. (Quelle: Polizeiinspektion Nordsaarland)