Festnahme nach versuchtem Tötungsdelikt in Kinderbeuern

KINDERBEUERN – Nach einem versuchten Tötungsdelikt vor gut zwei Monaten in Kinderbeuern (Landkreis Bernkastel-Wittlich) ist ein 20-jähriger Tatverdächtiger festgenommen worden. Das teilte die Polizei in Trier am Abend mit.

Der junge Mann soll einen Bekannten am 17. September im Streit schwer verletzt haben. Dabei soll auch ein Messer im Spiel gewesen sein. Der Grund für den Streit in einem Mehrparteienhaus war zunächst unklar. Das 20 Jahre alte Opfer hatte nach der Tat bei Anwohnern Hilfe gesucht, der Verdächtige war mit einem Auto geflohen. Die Ermittlungen liefen wegen versuchten Totschlags. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Belohnung von 5.000 Euro ausgesetzt, dazu war extra ein anonymes Hinweistelefon eingerichtet worden.

Nach einer Vorführung beim Ermittlungsrichter am Amtsgericht Trier befinde sich der Tatverdächtige nun in Untersuchungshaft, teilte die Polizei in Trier mit. Details zur Festnahme lagen zunächst nicht vor.