RLP: Hochzeitskorso bremst Verkehr auf Autobahn aus – nur 20 km/h gefahren

Eine Hochzeit ist ein Anlass zum Feiern, auch Autokorsos sind dabei beliebt. Aber ausgerechnet im Schneckentempo auf einer Autobahn?

Foto: Oliver Dietze/dpa/Symbolbild

MAINZ. Ein Hochzeitskorso hat den Verkehr auf der Autobahn 60 Richtung Bingen sowie auf der A643 Richtung Wiesbaden ausgebremst. Die sieben Fahrzeuge blockierten am Nachmittag die Fahrbahnen bei Mainz.

Dabei verlangsamten sie ihre Geschwindigkeit zum Teil auf 20 Kilometer pro Stunde, wie die Polizei mitteilte. Dabei schwenkten die Insassen rote Flaggen. Die Polizei bittet um Hinweise zu den beteiligten Personen und Autos. (Quelle: dpa)

2 Kommentare

  2. Denen wird eh nichts passieren, denn jeder weiss, in welchen Kreisen dies üblich ist. Ist ja kein Einzelfall. Die woke Justiz wird schon dafür sorgen. Es waren bestimmt nicht Uwe und Tina mit Gästen.
    Führerscheine weg und saftige Geldstrafe wären gute Lösung u. a.
    Aber das wird in Deutschland nicht passieren, außer du gehörst zu Uwe und Tina 😤

