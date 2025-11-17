++ Region: Fällt heute der erste Schnee? Es besteht Glätterisiko ++

Kommt der erste Schnee? In Lagen über 600 Metern kann es in Rheinland-Pfalz weiß werden. Auf dem Weg zur Arbeit ist Vorsicht angebracht.

OFFENBACH. Fällt heute im Westen der erste Schnee? In den Morgenstunden ist es in Rheinland-Pfalz und dem Saarland örtlich neblig. Zeitweise gibt es Schauer, die im höheren Bergland oberhalb 600 Metern als Schnee vom Himmel fallen können. Dadurch entstehe ein geringes Glätterisiko.

Abends klingt der Niederschlag ab. Die Höchstwerte liegen zwischen drei und acht Grad. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger, teils böig auffrischender Wind.

In der Nacht zum Dienstag ist es wolkig und es bleibt niederschlagsfrei. Die Temperaturen gehen auf plus eins bis minus drei Grad zurück. Das bedingt Frost in Bodennähe und dadurch streckenweise Glätte. (Quelle: dpa)