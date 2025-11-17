RLP: Fachkräftegipfel für Pflege- und Gesundheitsfachberufe – Ausbildungsbonus geplant

Zu einem Branchentreffen werden Schulen, Praxiseinrichtungen, Kammern und Verbände erwartet. Es geht darum, die Ausbildung attraktiver und moderner zu gestalten.

Pflegerin bei der Arbeit
Eine Bewohnerin eines Pflegeheims wird von einer Pflegerin einen Gang entlang geschoben. Foto: Marijan Murat/dpa

MAINZ. Ein neue Qualifizierungs- und Digitalisierungsstrategie für die Gesundheitsfachberufe in Rheinland-Pfalz will Sozialministerin Dörte Schall (SPD) am Montag präsentieren.

Bei dem Fachkräftegipfel für die Pflege- und Gesundheitsfachberufe in Mainz (14.00 Uhr) soll auch über einen Ausbildungsbonus und die Entwicklung der Beschäftigung in der Branche berichtet werden. Zu dem Treffen werden Vertreterinnen und Vertreter aus Schulen, Praxiseinrichtungen, Kammern und Verbänden erwartet. (Quelle: dpa)

