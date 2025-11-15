Mit 2 Promille: Mann verletzt bei Festnahme zwei Polizisten am Hauptbahnhof

0
Foto: Bundespolizei / Symbolbild

ZWEIBRÜCKEN – Ein aggressiver 38-Jähriger ist am Hauptbahnhof in Zweibrücken festgenommen worden.

Dabei wehrte er sich heftig, beleidigte und verletzte zwei der beteiligten Beamten leicht, wie die Polizei mitteilte. Demnach habe man ihm auch den Einsatz eines Tasers angedroht.

Passanten hatten den Mann am Donnerstagmorgen gemeldet. Nach Polizeiangaben von Samstag stand er unter dem Einfluss von Drogen und hatte mehr als zwei Promille Alkohol. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass ein Haftbefehl gegen ihn vorlag. Er kam in eine Justizvollzugsanstalt.

Vorheriger ArtikelWeltrekord in Föhren: Größte Tierfoto-Collage Deutschlands schmückt neue Produktionshalle

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.