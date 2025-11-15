Weltrekord in Föhren: Größte Tierfoto-Collage Deutschlands schmückt neue Produktionshalle

FÖHREN. In der Industriehalle des Tierfutterherstellers Vet-Concept ist ein außergewöhnliches Kunstwerk entstanden – und es ist offiziell rekordverdächtig. An der rund 1.000 Quadratmeter großen Außenwand der neuen Produktionshalle wurde die größte Tierfoto-Collage Deutschlands angebracht. Jetzt wurde der XXL-Bilderwand der Weltrekord vom Rekordinstitut für Deutschland (RID) bestätigt.

8.000 Hunde und Katzen verewigt – Kunden lieferten die Aufnahmen

Für das gigantische Projekt rief das Unternehmen Kundinnen und Kunden auf, Fotos ihrer Haustiere einzusenden. Die Resonanz war riesig:

8.000 Fellnasen – Hunde, Katzen und andere Haustiere – wurden schließlich Teil des Kunstwerks.

Auf den beeindruckenden Bildern sind alle mögliche Rassen und Mischlinge zu sehen, von Australian Shepherds bis hin zu Hauskatzen. Jeder Tierfreund findet hier sein eigenes Vierbeiner-Gesicht wieder – eingebettet in eine Leinwand, die eine komplette Hallenfassade bedeckt.

Eine Idee, die unter der Dusche entstand

Vet-Concept-Geschäftsführer Sebastian Schlatter erklärte, dass die Idee zu dem gigantischen Kunstwerk ganz unspektakulär im Alltag geboren wurde. Die Tierfoto-Collage solle vor allem eines zeigen: die besondere Beziehung zwischen Menschen und ihren Haustieren.

Ein regionales Unternehmen brachte die Collage anschließend in viel Detailarbeit an der Wand an – ein Projekt über mehrere Wochen, bei dem jedes Bild millimetergenau seinen Platz fand.