Mehrere Explosionen: 62-Jähriger bei Gartenhausbrand schwer verletzt

KUSEL – Ein 62-Jähriger ist bei einem Gartenhausbrand in Kusel schwer verletzt worden.

Zuvor habe es mehrere Explosionen in der Hütte gegeben, teilte die Polizei mit. Dadurch seien sowohl die Kleidung des Mannes als auch das Gartenhaus in Brand geraten. Der Mann sei mit schweren Verletzungen von einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik gebracht worden.

Das Gartenhaus brannte vollständig nieder, so die Polizei weiter. Wieso es zu den Explosionen kam, war zunächst unklar. Bislang gebe es keine Hinweise auf Fremdverschulden, ein Unfall könne nicht ausgeschlossen werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.