Sushi-Meister von morgen: Die Mini-Köche Mosel schaffen kleine Kunstwerke

BERNKASTEL-KUES. Im November fand das zweite Treffen der Miniköche Mosel im Restaurant DIAN im Deinhard’s in Bernkastel-Kues statt. Das Thema des Nachmittags lautete dieses Mal: Fisch.

Dank der Kooperation zwischen der Moselregion Traben-Trarbach Kröv und der Wein- und Ferienregion Bernkastel-Kues GmbH haben die jungen Nachwuchsköche regelmäßig die Möglichkeit, unterschiedliche Gastronomiebetriebe kennenzulernen und die Vielfalt der regionalen Küche zu entdecken. Unter der Anleitung von Restaurantleiter Matthias Kaiser und seinem Team lernten die Kinder, wie frischer Lachs fachgerecht filetiert wird. Mit großer Konzentration entfernten sie die Gräten und schnitten den Fisch in passende Stücke, um ihn anschließend zu köstlichen Sushi-Rollen zu verarbeiten. Auch das Vorbereiten weiterer Zutaten wie Avocado, Mango und Gurke gehörte dazu. Die Kinder zeigten großes Interesse und stellten viele Fragen, die vom Küchenteam mit Freude beantwortet wurden.

Nachdem alle Zutaten vorbereitet waren, begannen die Miniköche mit dem Rollen der Maki und dem Formen von Nigiri. Mit viel Eifer und Sorgfalt entstanden zahlreiche kleine Kunstwerke. Gemeinsam wurde anschließend im Restaurant Platz genommen, um das selbstgemachte Sushi zu genießen. Da die Kinder fleißig gearbeitet hatten und reichlich Sushi entstanden war, durften sie die übrigen Stücke mit nach Hause nehmen für ihre Familien.

Ein herzlicher Dank geht an das gesamte Team des Restaurants DIAN im Hotel Deinhard’s für die freundliche Unterstützung und den lehrreichen Nachmittag. Die Miniköche hatten großen Spaß und freuen sich schon auf ihr nächstes Treffen am 30. November 2025 ab 13 Uhr auf dem Weihnachtsmarkt in Bernkastel-Kues. (Quelle: Moselregion Traben-Trarbach Kröv)