Vollbrand auf landwirtschaftlichem Anwesen – Straßensperrung im Eifelkreis

ROMMERSHEIM. Am heutigen Donnerstag ereignete sich in der Ortslage Rommersheim in der Hauptstraße ein Brandgeschehen, bei dem ein Nebengebäude eines landwirtschaftlichen Anwesens in Vollbrand geriet. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde niemand verletzt.

Aktuell befinden sich die umliegenden Feuerwehren der VG Prüm sowie die Polizei Prüm und der Rettungsdienst vor Ort im Einsatz. Aufgrund der noch stattfindenden Löscharbeiten ist die Hauptstraße in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Es wird nachberichtet. (Quelle: )