RLP: Schwerverletzter bei Explosion in Mehrfamilienhaus – Ursache weiter unklar

Teile des Gebäudes stürzen ein. Ein 31-Jähriger kommt schwerst verletzt in ein Krankenhaus. Der Mann kann noch nichts zu den Umständen sagen.

0
Foto: THW Wörrstadt / Sven Rudolph

BAD KREUZNACH. Die Ursache der Explosion in einem Mehrfamilienhaus in Bad Kreuznach ist weiter unklar. Das Gebäude sei noch einsturzgefährdet, teilte die Polizei mit.

Der schwerst verletzte 31 Jahre alte Bewohner einer Wohnung im Erdgeschoss des Hauses sei in einer Spezialklinik und könne derzeit keine Angaben zu den Umständen des Feuers machen. Die Explosion hatte sich am Samstagabend in der Erdgeschosswohnung des 31-Jährigen ereignet (lokalo.de berichtete). Aufgrund der Explosion stürzten Teile des Gebäudes ein. Zwei weitere Hausbewohner waren mit leichteren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht worden. Zur Höhe des Schadens gibt es bislang keine Angaben. (Quelle: dpa)

Vorheriger ArtikelSaar-Landtag: Keine Ausweitung bei Öffnungszeiten für Automaten-Märkte
Nächster ArtikelAufregung nach Jäger-Foto: Schleicht hier eine gefährliche Raubkatze durch den Wald ?

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.