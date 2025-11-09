RLP: Mehrfamilienhaus stürzt nach Explosion ein – Bewohner schwer verletzt

Foto: THW Wörrstadt / Sven Rudolph

BOSENHEIM/BAD KREUZNACH – Bei einer Explosion in einem Mehrfamilienhaus in Bad Kreuznach ist ein 31 Jahre alter Bewohner schwer verletzt worden.

Er kam mit Brandverletzungen in eine Spezialklinik. Nach Angaben der Polizei erlitten zudem mehrere Menschen einen Schock.

Foto: Feuerwehr Bad Kreuznach

Haus ist nicht mehr bewohnbar

Die Explosion ereignete sich am Samstagabend in der Erdgeschosswohnung des 31-Jährigen im Stadtteil Bosenheim. Die Ursache sei noch unklar, hieß es. Auch die Schadenshöhe konnte zunächst nicht beziffert werden.

Aufgrund der Explosion stürzten Teile des Gebäudes ein. Es war vorerst nicht mehr bewohnbar, wie die Feuerwehr mitteilte. Die anderen Bewohner kamen bei Freunden und Bekannten unter.

