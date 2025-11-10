Familien entlasten: CDU will digitalen „Pflegeplatzfinder Rheinland-Pfalz“ einführen

Die Suche nach einem Pflegeplatz ist für Angehörige oft mühsam und sehr zeitaufwendig. Die Christdemokraten setzen auf Vereinfachungen durch eine zentrale Internetplattform.

MAINZ. Die CDU macht sich für eine zentrale, digitale Übersicht über verfügbare Pflegeplätze in Rheinland-Pfalz stark. Angehörige müssten Informationen derzeit mühsam telefonisch oder über Einzelanfragen einholen, sagte CDU-Fraktionschef Gordon Schnieder in Mainz.

Das führe zu Versorgungsengpässen, einer ineffizienten Nutzung vorhandener Kapazitäten sowie zusätzlicher Belastung für Familien und Pflegekräfte. Auch den Behörden fehlten aktuelle Daten zur Pflegeinfrastruktur.

Die Christdemokraten wollen mit einem Gesetzentwurf erreichen, dass künftig eine zentrale Internetplattform «Pflegeplatzfinder Rheinland-Pfalz» eingerichtet wird. Damit verbunden wäre nach den Plänen der CDU-Fraktion die Verpflichtung der Träger, aktuelle Daten zu freien Plätzen zu melden. Geschaffen werden soll auch die Möglichkeit einer ergänzenden mobilen App für diesen Pflegeplatzfinder.

Die zentrale Internetplattform würde Familien entlasten, Planungssicherheit schaffen und im Alltag unheimlich viel bringen, betonte der Fraktionsvorsitzende. Der Gesetzentwurf der Oppositionsfraktion steht am Donnerstag auf der Tagesordnung des rheinland-pfälzischen Landtags. (Quelle: dpa)