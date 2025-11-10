Bernkastel-Wittlich: Neue Kreisausbilder für die Feuerwehren im Landkreis

Von links nach rechts: Gregor Zehe, Sophie Rach, Michael Schenk und der stellvertretende Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Stephan Christ. Foto: Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich

WITTLICH. Sophie Rach und Michael Schenk wurden Ende Oktober, im Rahmen einer Kreisausbilder-Dienstbesprechung in Wittlich, zu ehrenamtlichen Kreisausbildern bestellt. Sophie Rach wird im Bereich der Grundausbildung/Truppführer eingesetzt, Michael Schenk im Bereich der Kettensägenausbildung.

Von links nach rechts: Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Jörg Teusch, Thomas Schimper, Heiko Ensch und der stellvertretende Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Stephan Christ. Foto: Kreisverwaltunf Bernkastel-Wittlich

Der stellvertretende Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Stephan Christ überreichte ihnen im Auftrag von Landrat Andreas Hackethal die Bestellungsurkunden, des Weiteren dankte er für die Bereitschaft bei der Ausbildung der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen mitzuwirken. Nach mehr als sieben Jahren als Kreisausbilder wurde Thomas Schimper aus persönlichen Gründen entpflichtet. Die Urkunde erhielt er bereits am Landesübungstag im September. Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Jörg Teusch dankte ihm, auch im Namen von Landrat Hackethal, für sein langjähriges Engagement. (Quelle: Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich)

