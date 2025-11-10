Eifel: Holzrückemaschine brennt in Wald – Feuerwehreinsatz unter erschwerten Bedingungen

ÜDERSDORF. Am Nachmittag des 7.11.2025 wurden die Feuerwehren Üdersdorf, Bleckhausen sowie das TLF 4000 der Feuerwehr Daun um 15.10 Uhr zu einem gemeldeten Fahrzeugbrand im Bereich des alten Steinbruchs bei Üdersdorf alarmiert. Die Alarmierung des Tanklöschfahrzeugs aus Daun erfolgte direkt zur Unterstützung der Wasserversorgung, da sich die Einsatzstelle außerhalb geschlossener Ortschaften und somit außerhalb des Hydrantennetzes befand.

Bereits kurz nach der ersten Alarmierung ließ der Einsatzleiter der Feuerwehr Üdersdorf das geländegängige TLF 3000 der Feuerwehr Daun nachalarmieren. Vor Ort stellte sich heraus, dass nicht – wie zunächst gemeldet – ein Traktor, sondern eine Holzrückemaschine in voller Ausdehnung brannte. Die Einsatzstelle lag im Wald, rund 600 bis 700 Meter von der nächsten befestigten Straße entfernt, was den Einsatz zusätzlich erschwerte.

Das TLF 3000 der Feuerwehr Daun stellte die Löschwasserversorgung für die Feuerwehren Üdersdorf und Bleckhausen sicher. Mehrfach musste dazu der Wassertank im Pendelverkehr gefüllt und das Löschwasser in den Wald zur Einsatzstelle gebracht werden. Durch das schnelle und koordinierte Eingreifen der Einsatzkräfte konnte ein Übergreifen der Flammen auf die umliegende Vegetation verhindert werden. Der Einsatz endete nach Abschluss der Nachlöscharbeiten und der Rückfahrt der eingesetzten Fahrzeuge.

Im Einsatz waren die Feuerwehren Üdersdorf, Bleckhausen sowie die Feuerwehr Daun mit dem TLF 4000 und dem TLF 3000. Ebenso war die Polizei und der Rettungsdienst vor Ort. (Quelle: Freiwillige Feuerwehr Daun)