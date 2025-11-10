Fahrerflucht bei Wittlich: Kurve geschnitten und PKW in Schutzplanke gedrängt

WITTLICH. Am 9.11.2025, gegen 7.00 Uhr, befuhr eine 22-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Personenkraftwagen die Kreisstraße 54 von Minderlittgen in Richtung Wittlich. Hier kam ihr nach eigenen Angaben ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Personenkraftwagen entgegen.

Dieser habe die Kurve geschnitten, so dass sie, um eine Kollision zu vermeiden, nach rechts ausweichen musste. Hierdurch kollidierte sie mit der Schutzplanke. An dieser und am Fahrzeug der 22-Jährigen entstand Sachschaden, verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber der Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen. Die Unfallörtlichkeit wurde durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571/9260 oder unter [email protected] erbeten. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)