Dreister Diebstahl in Berschweiler: Baumaterialien im Wert von 10.000 Euro geklaut

0
Foto: dpa

BERSCHWEILER. In der Nacht von Donnerstag, 6.11.2025, 17.30 Uhr, bis Freitag, 7.11.2025, 7.00, wurde eine Firma in Berschweiler Ziel eines Diebstahls. Die unbekannten Täter verschafften sich unbefugten Zutritt zu dem frei zugänglichen Baustellengelände eines zukünftigen Photovoltaikfeldes in der Nähe zur L348 und entwendeten diverse Baumaterialien.

Aufgrund der Menge und der Größe der entwendeten Gegenstände muss davon ausgegangen werden, dass diese mittels schwerem Gerät (LKW o.ä.) abtransportiert wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden Materialien von etwa 10.000 Euro gestohlen.

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Baumholder zu melden (Quelle: Telefon: 06783/9910). (Quelle: Polizeidirektion Trier)

