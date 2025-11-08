Wittlich: Polizeikontrollen zur Kindersicherheit auf dem Schulweg positiv aufgenommen

0
Foto: Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

WITTLICH. Am 7.11.2025 führten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich in der Zeit von 7.00 Uhr bis 8.30 Uhr Verkehrskontrollen im Wittlicher Stadtgebiet durch. Ein Hauptaugenmerk lag an diesem Morgen auf der Kindersicherheit auf dem Schulweg.

Es wurde eine Vielzahl von Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführern kontrolliert. Die Kontrolltätigkeit wurde insgesamt sehr positiv angenommen. Erfreulicherweise wurden lediglich zwei Verstöße, eine Nicht-Einhaltung der Anschnallpflicht und ein Rotlichtverstoß, festgestellt und entsprechend der Vorgaben des bundeseinheitlichen Bußgeldkatalogs geahndet.

Darüber hinaus wurden beratende Gespräche mit den kontrollierten Verkehrsteilnehmern durchgeführt. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)

Vorheriger ArtikelDreister Diebstahl in Berschweiler: Baumaterialien im Wert von 10.000 Euro geklaut
Nächster ArtikelCyberangriff nicht auszuschließen: IT-System von Ludwigshafen weiter gestört

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.