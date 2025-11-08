Wittlich: Polizeikontrollen zur Kindersicherheit auf dem Schulweg positiv aufgenommen

WITTLICH. Am 7.11.2025 führten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich in der Zeit von 7.00 Uhr bis 8.30 Uhr Verkehrskontrollen im Wittlicher Stadtgebiet durch. Ein Hauptaugenmerk lag an diesem Morgen auf der Kindersicherheit auf dem Schulweg.

Es wurde eine Vielzahl von Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführern kontrolliert. Die Kontrolltätigkeit wurde insgesamt sehr positiv angenommen. Erfreulicherweise wurden lediglich zwei Verstöße, eine Nicht-Einhaltung der Anschnallpflicht und ein Rotlichtverstoß, festgestellt und entsprechend der Vorgaben des bundeseinheitlichen Bußgeldkatalogs geahndet.

Darüber hinaus wurden beratende Gespräche mit den kontrollierten Verkehrsteilnehmern durchgeführt. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)