Luxemburg: Tödlicher Unfall auf der A1 bei Senningerberg – Fußgänger von Pkw erfasst

LUXEMBURG/SENNNINGERBERG – Am Mittwochabend ereignete sich auf der luxemburgischen Autobahn A1 in Fahrtrichtung Gasperich gegen 18.00 Uhr ein tödlicher Verkehrsunfall.

Fußgänger erfasst – Mann verstirbt vor Ort

Nach ersten Informationen wurde in Höhe der Auffahrt Senningerberg eine Person, die sich zu Fuß auf der Autobahn befand, von einem Auto erfasst.

Für den 27-jährigen Mann kam jede Hilfe zu spät; er verstarb noch an der Unfallstelle.

Die Staatsanwaltschaft wurde umgehend informiert und ordnete zur Klärung der genauen Unfallursache die Ermittlung durch den Mess- und Erkennungsdienst der Kriminalpolizei an.

Zudem wurde eine Autopsie des Verstorbenen angeordnet. Die Autobahn ist seit dem frühen Abend für die Räumung und die polizeilichen Ermittlungen gesperrt.