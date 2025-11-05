Himmelsspektakel „Super-Mond“: Größter Vollmond seit Jahren leuchtet heute Nacht

TRIER – Wer heute Abend, den 5. November 2025, zum Himmel blickt, hat die Gelegenheit, den größten Vollmond des Jahres zu beobachten, der gleichzeitig der größte seit Februar 2019 ist. Dieses Phänomen wird aufgrund der eindrucksvollen Wirkung oft als „Supermond“ bezeichnet.

Näher als im Durchschnitt: Die geringe Distanz

Die Ursache für die besondere Größe und Helligkeit liegt in der Nähe des Mondes zur Erde. Heute Abend erreicht der Mond gegen 23:27 Uhr eine Distanz von lediglich 356.833 Kilometern.

Dies ist die geringste Entfernung, die er im Laufe des Jahres 2025 zur Erde einnehmen wird. Die Entfernung schwankt, da die Mondumlaufbahn elliptisch ist. Beim heutigen Vollmond ist der Mond der Erde fast 30.000 Kilometer näher als im Durchschnitt (ca. 384.400 km). Das Zusammentreffen von Vollmond und Erdnähe (Perigäum) ist relativ selten und tritt nur etwa bei jedem 13. bis 14. Vollmond auf.

Weitere Himmelsereignisse im November

Neben dem eindrucksvollen Vollmond bietet der November 2025 weitere außergewöhnliche Himmelsereignisse. Der Planet Saturn zeigt sich mit nahezu unsichtbaren Ringen, und die beiden Herbstkometen Lemmon und SWAN verschwinden allmählich aus dem Blickfeld. Aufgrund der anhaltenden Sonnenaktivität besteht zudem die Chance, mit etwas Glück Polarlichter bis nach Mitteleuropa zu beobachten.