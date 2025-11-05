Frontal-Crash im Gegenverkehr: Drei Schwerverletzte auf der B271

FORST/NEUSTADT – Am heutigen Mittwoch, 05.11.2025, ereignete sich gegen 16.25 Uhr auf der B 271 an der Anschlussstelle Forst/Myrrhe ein schwerer Verkehrsunfall. Ein Pkw, der aus Richtung Neustadt kam, geriet aus bisher unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn.

Drei Schwerverletzte und hohe Sachschäden

Auf der Gegenfahrbahn kollidierte das Fahrzeug mit einem in entgegengesetzter Richtung fahrenden Pkw. Durch den Zusammenstoß wurden die Insassen des verursachenden Pkw, eine 50-jährige Frau und ihr 7-jähriger Sohn, sowie der 72-jährige Fahrer des anderen beteiligten Pkw schwerverletzt.

Alle drei Verletzten mussten zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden.

Zur Unfallaufnahme, der Bergung der Fahrzeuge und der Fahrbahnreinigung musste die B 271 für etwa 1,5 Stunden in beide Richtungen gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Klärung der genauen Unfallursache dauern an.