++ TANKEN IN LUXEMBURG AKTUELL: Spritpreis für Diesel geht weiter hoch ++

LUXEMBURG. Aktuelle Spritpreise in Luxemburg: Das luxemburgische Energieministerium hat am Mittwochnachmittag die neuen Maximalpreise für die Kraftstoffe Diesel und Benzin an den Tankstellen im Großherzogtum ab Donnerstag, 06.11.25, bekannt gegeben.

Die Spritpreise in Luxemburg ab Donnerstag, 06.11.25, 00.00 Uhr:

Der Kraftstoff Diesel wird ab Mitternacht zum zweiten mal hintereinander teurer.

▶ DIESEL

Der Liter Diesel-Kraftstoff wird um 1,8 Cent teurer, und kostet am Donnerstag dann 1,470 Euro.

▶ SUPER 95

Der Preis für Super-95er-Benzin bleibt gleich, und der Liter kostet am Donner weiter 1,480 Euro.

▶ SUPER 98

Die Super-Variante Super98 (SuperPlus) wird 2,0 Cent teurer, sodass der Liter des Kraftstoffs am Samstag 1,600 Euro kostet.