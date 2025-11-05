++ TANKEN IN LUXEMBURG AKTUELL: Spritpreis für Diesel geht weiter hoch ++

0
Tanken an einer Zapfsäule einer Tankstelle.
Foto: Symbolbild pixabay

LUXEMBURG. Aktuelle Spritpreise in Luxemburg: Das luxemburgische Energieministerium hat am Mittwochnachmittag die neuen Maximalpreise für die Kraftstoffe Diesel und Benzin an den Tankstellen im Großherzogtum ab Donnerstag, 06.11.25, bekannt gegeben.

Die Spritpreise in Luxemburg ab Donnerstag, 06.11.25, 00.00 Uhr:

Der Kraftstoff Diesel wird ab Mitternacht zum zweiten mal hintereinander teurer.

DIESEL

Der Liter Diesel-Kraftstoff wird um 1,8 Cent teurer, und kostet am Donnerstag dann  1,470 Euro.

SUPER 95

Der Preis für Super-95er-Benzin bleibt gleich, und der Liter kostet am Donner weiter 1,480 Euro.

SUPER 98

Die Super-Variante Super98 (SuperPlus) wird 2,0 Cent teurer, sodass der Liter des Kraftstoffs am Samstag 1,600 Euro kostet.

Werben auf lokalo.de

Vorheriger ArtikelRLP: Razzia gegen Fake-Abo-Betrüger – 300 Millionen Euro Schaden
Nächster Artikel++ Wahl im Stadtrat: Britta Weizenegger wird neue Bürgermeisterin in Trier ++

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.