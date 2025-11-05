19-Jährige nach Messerattacke vor Rathaus in U-Haft

Festnahme Handschellen Polizei
Handschellen "Symbolbild" Foto: dpa-Archiv

KAISERSLAUTERN – Nach einer Messerattacke mitten in Kaiserslautern sitzt eine 19 Jahre alte Tatverdächtige in Untersuchungshaft.

Laut Polizei und Staatsanwaltschaft werden ihr versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung gegen einen 31-Jährigen vorgeworfen. Der Willy-Brandt-Platz vor dem Rathaus war am Mittwoch gesperrt. Die Ermittler suchten dort nach der Tatwaffe.

Die 19-Jährige wurde wegen Fluchtgefahr und der Schwere der Tat verhaftet. Sie äußerte sich bislang nicht zu den Vorwürfen. Die Polizei machte vorerst keine Angaben dazu, in welcher Beziehung die Tatverdächtige und der 31-Jährige zueinander standen.

