Dr. med. Daniel Blaß neuer Chefarzt am Verbundkrankenhaus Bernkastel/Wittlich

WITTLICH – Herr Dr. med. Daniel Blaß hat die Leitung der Fachabteilung Anästhesie, Intensiv-, Notfallmedizin, Schmerztherapie und Palliativmedizin am Verbundkrankenhaus Bernkastel/Wittlich übernommen.

Er tritt die Nachfolge von Prof. Dr. med. M. G. Dehne an, der in den wohlverdienten Ruhestand gegangen ist und die Abteilung über viele Jahre geleitet hat.

Nach dem Abitur absolvierte Herr Dr. med. Blaß seinen Zivildienst im Rettungsdienst – eine prägende Erfahrung, die ihn zur Anästhesie führte. Es folgten das Medizinstudium, die Facharztausbildung sowie das European Diploma in Anaesthesiology and Intensive Care, die Zusatzbezeichnungen Intensiv- und Notfallmedizin und die Qualifikation als OP-Manager. Seit 2009 war Herr Dr. med. Blaß am Brüderkrankenhaus Trier tätig, wo er 2016 zum Oberarzt, 2022 zum geschäftsführenden und ab 2023 zum leitenden Oberarzt ernannt wurde. Während der Pandemie leitete er die gemeinsame Covid-19-Intensivstation der Trierer Kliniken.

Das Verbundkrankenhaus hatte Herr Dr. med. Blaß schon früh als besonders attraktiven Standort wahrgenommen und daher war die Berufung zum Chefarzt für ihn eine große Ehre. Er freut sich auf die Zusammenarbeit im Anästhesieteam und auf seine Tätigkeit als Notarzt am Hubschrauberstandort. Für Herrn Dr. med. Blaß steht die Patientensicherheit an erster Stelle. Während einer Narkose geben Patienten ihre Selbstkontrolle ab – ein Akt großen Vertrauens. Dieses Vertrauen aufzubauen, zu wahren und die Sicherheit der Patienten zu gewährleisten, sieht er als zentrale Aufgabe eines guten Anästhesisten an. Mit seiner Expertise, langjährigen Erfahrung und klaren Vision für die Zukunft will er die Abteilung fachlich und organisatorisch leiten.

Das Direktorium des Verbundkrankenhauses – Frau Jeannette Diederichs (Kaufmännische Direktorin), Frau Melanie Pauly (Pflegedirektorin) und Herr Gunnar Kessler (Ärztlicher Direktor) – begrüßt Herrn Dr. med. Blaß herzlich als neuen Chefarzt der Fachabteilung und wünschen ihm alles Gute und viel Erfolg in seiner neuen Position.