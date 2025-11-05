++ Aktuell: Vermisste Seniorin aus Jünkerath tot in Kyll gefunden ++

0
Unscharfes Symbolbild eines Flussufers mit Blaulichtreflexionen und einem Einsatzfahrzeug im Hintergrund – erinnert an eine Suchaktion entlang der Kyll in Jünkerath.
Symbolbild: Einsatzkräfte suchten entlang der Kyll nach einer vermissten Seniorin. Sie wurde wenig später tot aufgefunden.

Jünkerath. Die vermisste 78-jährige Frau aus Jünkerath ist tot aufgefunden worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, entdeckten Einsatzkräfte gegen 11:30 Uhr im Rahmen umfangreicher Suchmaßnahmen den Leichnam der Frau in der Kyll.

Nach Angaben der Kriminalpolizei Wittlich wird derzeit von einem tragischen Unglücksfall ausgegangen. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor.

Großangelegte Suchaktion mit Hubschrauber und Drohnen

An der Suche beteiligten sich mehrere freiwillige Feuerwehren der Verbandsgemeinde Gerolstein – unter anderem mit Drohneneinsatz – sowie das Deutsche Rote Kreuz und Polizeikräfte aus Prüm und umliegenden Dienststellen. Auch ein Polizeihubschrauber kam zum Einsatz, um das teils schwer zugängliche Gelände entlang der Kyll abzusuchen.

Die Suchmaßnahmen waren am Freitagvormittag fortgesetzt worden, nachdem die Frau seit dem Vortag als vermisst galt. Gegen Mittag bestätigten die Einsatzkräfte schließlich den traurigen Fund.

Keine Hinweise auf Fremdverschulden

Die Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Wittlich. Nach aktuellem Stand spricht nichts für ein Gewaltverbrechen oder eine äußere Einwirkung. Vielmehr gehen die Ermittler von einem Unglück aus. Mehr News aus der Vulkaneifel

Vorheriger Artikel8,7 Milliarden Euro Investition: BASF startet Betrieb in umstrittenem Werk in China
Nächster ArtikelWarnung vor illegalem Potenzmittel – Lebensgefahr durch „Blue Horse“

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.