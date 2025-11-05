Warnung vor illegalem Potenzmittel – Lebensgefahr durch „Blue Horse“

Koblenz. Das Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz (LUA) warnt eindringlich vor der Einnahme des im Internet angebotenen Potenzmittels Blue Horse. Das Mittel enthalte den verschreibungspflichtigen Wirkstoff Tadalafil – allerdings in einer gefährlich hohen Konzentration, wie die Behörde am Dienstag mitteilte.

Der Zoll hatte die Paste im Herbst bei einer Kontrolle entdeckt. Untersuchungen ergaben, dass der Wirkstoffgehalt rund 400 Prozent über der zugelassenen Tagesdosis liegt. „Was das Mittel so gefährlich macht: Den Käufern wird verschwiegen, dass Tadalafil enthalten ist“, erklärte das LUA.

Gefährliche Wechselwirkungen mit Herzmedikamenten

Tadalafil wird in Deutschland regulär unter ärztlicher Aufsicht bei Erektionsstörungen eingesetzt und ist verschreibungs- sowie zulassungspflichtig. Ohne ärztliche Kontrolle könne die Einnahme jedoch schwerwiegende Folgen haben:

Kopfschmerzen, Schwindel, Verdauungsbeschwerden und Sehstörungen gehören laut LUA zu den typischen Nebenwirkungen. Besonders gefährlich sei die Kombination mit bestimmten Herz-Kreislauf-Medikamenten – hier drohten lebensbedrohliche Wechselwirkungen.

Behörden warnen vor Online-Bestellungen

Das Landesuntersuchungsamt warnt Verbraucher ausdrücklich davor, Potenzmittel aus unbekannten Internetquellen zu bestellen. Produkte wie Blue Horse würden häufig ohne Kennzeichnung oder mit irreführenden Inhaltsangaben verkauft. „Potenzmittel mit nicht deklarierten Arzneistoffen sind leider keine Seltenheit“, so die Behörde.

Die Warnung reiht sich ein in eine zunehmende Zahl von Fällen, in denen der Zoll nicht zugelassene oder falsch deklarierte Arzneimittel beschlagnahmt. Besonders riskant seien Produkte, die über soziale Netzwerke oder dubiose Online-Shops vertrieben werden.

Hintergrund: Tadalafil

Der Wirkstoff Tadalafil ist vor allem aus zugelassenen Präparaten wie Cialis bekannt. Er erweitert die Blutgefäße und erhöht die Durchblutung – kann jedoch bei falscher Dosierung massiv den Blutdruck absenken. Die zugelassene Tagesdosis liegt deutlich unter den Mengen, die in „Blue Horse“ festgestellt wurden.

Fazit

Das LUA rät dringend: Wer Potenzprobleme behandeln möchte, sollte sich ausschließlich an Ärztinnen und Ärzte wenden. Der Konsum illegaler oder nicht zugelassener Präparate aus dem Internet kann zu schweren Gesundheitsschäden oder sogar zum Tod führen.