Vandalismus in Parkhaus in Prüm: Mehrere Beleuchtungseinrichtungen beschädigt

PRÜM. In der Nacht vom 3. auf den 4. November 2025 kam es erneut zu einer Sachbeschädigung im Parkhaus in der Teichstraße / Monthermeerstraße in Prüm. Es wurden mehrere Beleuchtungseinrichtungen und auch andere Gegenstände beschädigt.

Es ist vermutlich ein Schaden im vierstelligen Bereich eingetreten. Zeugen, welche verdächtige Personen gesehen haben oder Videoaufzeichnungen aus dem Parkhaus besitzen, werden gebeten, sich mit der Polizei Prüm in Verbindung zu setzen (Telefon: 06551-9420).

Die Polizei Prüm bestreift das Parkhaus zu unregelmäßigen Zeiten, besonders zur Abend- und Nachtzeit. Es konnten auch in der Vergangenheit bereits mehrere Personen dort kontrolliert werden. Falls Personen bei der oben genannten Tatausführung beobachet wurden, bittet die Polizei um möglichst genaue Personenbeschreibung der Täter. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)