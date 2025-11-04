Jugendliche werfen Steine von Brücke der A63

Symbolbild "Autobahnbrücke" ; Foto: dpa

KIRCHHEIMBOLANDEN – Mehrere Jugendliche haben auf der Autobahn 63 bei Kirchheimbolanden Steine von der Autobahnbrücke geworfen.

Ein Stein beschädigte am Dienstagnachmittag die Windschutzscheibe eines Autos, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde niemand.

Die vier männlichen Jugendlichen seien dann geflüchtet, eine sofort eingeleitete Fahndung sei erfolglos geblieben. Zeugen zufolge waren die jungen Täter etwa 12 bis 16 Jahre alt, dunkelhaarig und dunkel gekleidet. Zwei von ihnen hatten Tretroller dabei.

Die Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim sucht weitere Zeugen. Die Brücke führt von der Ortslage Kirchheimbolanden in Richtung Edenbornerhof.

