Hunsrück: Schwerer Unfall auf der B50 – Biker kracht in Geisterfahrer

SIMMERN – Am heutigen Dienstag, 04.11.2025, ereignete sich gegen 17:55 Uhr in Simmern auf der B50 ein schwerer Verkehrsunfall.

Nach aktuellem Ermittlungsstand fuhr ein PKW an der Anschlussstelle Simmern-Mitte auf die zweispurige B50 auf. Dort wendete der PKW am Ende des Beschleunigungsstreifens aus ungeklärter Ursache und fuhr auf der linken Fahrspur entgegen der Fahrtrichtung entlang der Mittelschutzplanke.

Kollision und Verletzung des Motorradfahrers

Ein entgegenkommender PKW erkannte die gefährliche Situation und konnte den Falschfahrer stoppen.

Ein nachfolgender Motorradfahrer konnte die gestoppte Situation nicht rechtzeitig erkennen und fuhr auf den vor ihm stehenden PKW auf.

Der 38-jährige Motorradfahrer aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis wurde durch den Aufprall schwer verletzt und in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht.

Der unfallverursachende Falschfahrer entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt von der Unfallstelle.

Der Gesamtschaden an den nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen wird auf geschätzte 12.000 Euro beziffert. Die B50 musste während der Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt werden; die Ermittlungen zum Falschfahrer dauern an.