Kell am See: Schwerverletzte bei Kollision von Pkw mit Sattelzug

KELL AM SEE – Am Dienstag, dem 04.11.2025, ereignete sich gegen 18:45 Uhr auf der B407 in Höhe Kell am See ein Verkehrsunfall zwischen einem Sattelzug und einem PKW.

Unfallhergang und Verletzungen

Der Sattelzug bog von der Schulstraße nach rechts auf die B407 (Hunsrückhöhenstraße) ab. Ein mit zwei Personen besetzter PKW, der aus Richtung Hermeskeil in Richtung Zerf unterwegs war, stieß daraufhin mit der Fahrzeugfront gegen die hintere linke Seite des Sattelaufliegers.

Durch die Kollision wurde der PKW nach links geschleudert und kam mittig der Fahrbahn auf dem Dach liegend zum Stehen. Der 82-jährige PKW-Führer erlitt leichte, die 76-jährige Beifahrerin jedoch schwere Verletzungen. Beide wurden durch Ersthelfer aus dem Fahrzeug geborgen und zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Trier wurde zur Klärung der Unfallursache ein Gutachter hinzugezogen.