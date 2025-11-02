Trier-West: Ortsbeirat für Freigabe der Fahrt Kölner Straße-Pallien – Zweite Fahrspur öffnen

Bei den Bauarbeiten an der Weststrecke hat es laut Bahn einige Herausforderungen gegeben. Foto: Harald Tittel/dpa

TRIER-WEST/PALLIEN. Der Ortsbeirat Trier-West/Pallien fordert die sofortige Öffnung der zweiten Fahrspur im Zuge der Baumaßnahmen an der Trierer Weststrecke sowie die Wiederfreigabe der Fahrt von der Kölner Straße nach Pallien. Nach zwei Jahren massiver Verkehrsbeeinträchtigungen ist es unerträglich, dass die zweite Fahrspur noch immer blockiert ist und die Fahrt von der Kölner Straße nach Pallien nicht möglich ist.

Der Ortsbeirat appelliert an die zuständigen Stellen, die Situation zu überdenken und die zweite Fahrspur sofort zu öffnen, um die Verkehrssituation in Trier-West und Pallien zu normalisieren. Die Bürgerinnen und Bürger sind zunehmend frustriert über die anhaltenden Behinderungen und die daraus resultierenden Belastungen für die Anwohner. (Quelle: Ortsbeirat Trier-West/Pallien)

