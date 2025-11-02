Eifelkreis: Erfolgreiche Suche nach vermisstem 69-Jährigem – Feuerwehr setzt Drohne ein

HABSCHEID. Am gestrigen Samstagabend meldete das Alten- und Pflegeheim St. Peter in Habscheid einen Bewohner bei der Polizei als vermisst. Er sei von einem abendlichen Spaziergang nicht zurückgekommen.

Die sofort eingeleiteten Suchmaßnahmen der Belegschaft des Pflegeheims sowie der Polizei Prüm führten zunächst nicht zum Auffinden des Vermissten 69-jährigen Bewohners, sodass die Feuerwehr um Unterstützung ersucht wurde. Zu Beginn der mannstarken Suche konnte der Vermisste nach vierstündiger Abwesenheit in der Ortslage erschöpft, aber wohlbehalten aufgefunden und dem Pflegeheim zurückgeführt werden.

Im Einsatz waren die Freiwillige Feuerwehr (FFW) Habscheid und Hollnisch, die FFW Prüm mit Drohne und der stellvertretende Wehrleiter der VG Prüm sowie die Polizei Prüm und Bitburg. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)