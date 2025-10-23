Wittlich: Streit um barrierefreien Parkplatz bei Globus-Markt eskaliert

WITTLICH. Am 22.10.2025 beobachtete ein 69-jähriger Zeuge aus dem Bereich der VG Daun gegen 13.50 Uhr einen Parker auf dem Globus Parkplatz in Wittlich, als dieser sich mit seinem Personenkraftwagen auf einen barrierefreien Parkplatz stellen wollte.

Der Zeuge sprach den Fahrzeugführer darauf an, da er keine Berechtigung zum Parken auf dem Parkplatz erkannte. Es entwickelte sich ein Streitgespräch in dessen Verlauf der Fahrer des Personenkraftwagens den Geschädigten beleidigte.

Der Fahrzeugführer des Personenkraftwagens wurde wie folgt beschrieben: Männlich, schwere Statur, ca. 170 bis 180 cm groß, kurzer dunkler Bart, ca. 70 Jahre alt. Der Fahrzeugführer entfernte sich letztlich, als der Geschädigte mitteilte, die Polizei zu informieren.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571/9260 oder unter [email protected] erbeten werden. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)